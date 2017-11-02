بالفيديو والصور.. مرور الرياض يكرم المواطن سعيد الشهراني لتصرف شجاع منه

سعيد العجل(صدى):

كرم العميد عبدالرحمن الخرصان مدير إدارة الرياض وبحضور المقدم سند الدوسري المواطن سعيد بن عبدالهادي الشهراني لمساهمته بالوعي المروري وذلك بعد مساهمته في فك ااختناق مروري وزحام كبير بشارع الستين بحي عتيقة بالرياض مره لدرجه الضنك بعد حيث قام الشهراني ويتصرف شجاع وحكيم بابعاد سيارتين متوقفتين وكذا حاوية نفايات .

كانت سببا في هذا الاختناق الذي امتد لقرابة الأربع ساعات كانت قابلة للزيادة لولا التصرف الحكيم من الشهراني الذي أثبت بما لا يدع مجال للشك مقولة صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز رحمه الله بأن المواطن هو رجل الأمن الاول من خلال إسهاماته ومشاركاته بكل ما يراه ويشاهده.

حيث عبر العميد الخرصان عن شكره وامتنانه لتصرف المواطن الشهراني واعتزازة وفخره بهذا التصرف الغير مستغرب على شباب هذا الوطن .

من جهته قدم المواطن سعيد بن عبدالهادي الشهراني شكره وتقديره لمرور الرياض على هذا التكريم معتبرا أن ما قام به هو واجب على كل أبناء هذا البلد الذين أثبتوا والله الحمد بما لا يدع مجالا للشك مساهمته بالعديد من الأعمال المشابهة ولكافة القطاعات الأمنية بل ونجحوا في إنقاذ الأرواح في حوادث مرورية. واخرى مشابهة لها كحوادث الحرائق والغرق والفقد في الصحراء .

معتبرا أن هذا التكريم هو أكبر دافع له لتقديم كل ما بوسعه لخدمة هذا الوطن الغالي .