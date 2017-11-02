شركة الاتصالات تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة الاتصالات السعودية عبر موقعها الإلكتروني عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، لحمَلة درجة الماجستير ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة، وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مشرف تحليل الأعمال: درجة الماجستير أو درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال.

– أخصائي وسائل الإعلام (للنساء): درجة البكالوريوس في تخصصات: الاتصالات الجماهيرية، إدارة الأعمال، التسويق، العلاقات العامة، التسويق الرقمي .

– أخصائي تحليل الأعمال: درجة الماجستير أو درجة البكالوريوس في تخصصات: نظم المعلومات، هندسة البرمجيات، ذكاء الأعمال، أو الموارد البشرية .

– محلل أول عمليات الموارد البشرية: درجة البكالوريوس في تخصصات: الموارد البشرية، إدارة الأعمال ، أو المجالات الأخرى ذات الصلة.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 1 نوفمبر 2017م، والتقديم مُستمر حتى تاريخ 18 نوفمبر 2017م.

ولفتت الشركة، إلى أنه للتقديم ومعرفة شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخولهنا