” المنافسة ” تغرم شركة تعمل في مجال الغازات الطبية 12 مليون ريال

طلال الغامدي(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للمنافسة قرار تشهير بشركة تعمل في نشاط الغازات الطبية، ملزمة إياها بدفع غرامه 12 مليون ريال.

وأوضحت في قراراها أن المخالفات التي ارتكبتها الشركة، الاتفاق مع المنتجين على التواطؤ في مناقصة وزارة الصحة، وغرمت بسببها 5 ملايين ريال.

كما شملت الاتفاق مع المنتجين على تقسيم الأسواق والمناطق في مناقصة وزارة الصحة، وغرمت بسبب ذلك 4 ملايين ريال، إضافة إلى قيامها بإرغام العميل على عدم التعامل مع منافس آخر، وغرمت بسبب ذلك 3 ملايين ريال.