الاتحاد الأوروبي يختار المصري محمد صلاح أفضل لاعب في ليفربول

نواف السالم(صدى):

اختارالاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA)، النجم المصري محمد صلاح كأفضل لاعب في مباراة ليفربول ونظيره ماريبور بالجولة الرابعة ضمن دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا 2018والتي حسمها ليفربول بثلاثة أهداف دون رد على ملعب أنفيلد رود.

وشارك نجم ليفربول في فوز الريدز على ماريبور، بعدما سجل الهدف الأول بطريقة رائعة (بالكعب)، قبل أن يتم استبداله في الدقيقة 74 من أحداث المباراة.

ولعب محمد صلاح مع ليفربول حتى الآن في الموسم الجاري 2017-2018، 13 مباراة، سجل 10 أهداف وصنع 3، ويتصدر حالياً قائمة الهدافين بفريق ليفربول.