بالصور.. إضافة باقة M Performance لموديل 740e Plug-In هايبرد في SEMA

طلال الغامدي(صدى):

كشفت BMW في معرض SEMA عن الفئة السابعة الجديدة بباقة M Performance وتحديثات BMW Individual. والنسخة التي لدينا بالتحديد هنا هي 740e xDrive iPerformance وهي نسخة شديدة الشراسة لا تقل عن M Sport 740Le البيضاء التي ظهرت لدي BMW أبوظبي موتورز في وقت سابق.

وتميزت السيارة المقدمة لمعرض SEMA بشبكة تهوية سوداء وصادمين M معدلين في الأمام والهلف واسبويلر خلفي وأغطية مرايا من ألياف الكربون وعجلات كبيرة ومكابح زرقاء. وفي الداخل يوجد فرش جلدي أحمر فيونا ومدخلات سوداء بيانو والفرش الجلدي في المقاعد وفي ألواح الأبواب ولوحة القيادة كذلك.

وسيبدأ سعر هذه السيارة من 90.700 دولار في السوق الأمريكي وستأتي بمنظومة دفع هجينة بقوة 321 حصان ويمكنها التسارع من الثبات الي 100 كمساعة في 5.5 ثانية.