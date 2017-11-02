مستشفى الملك عبدالله الجامعي تعلن عن وظيفة إدارية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلن مستشفى الملك عبدالله الجامعي، التابع لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، عن توفّر وظيفة إدارية شاغرة للسعوديين، بمسمى ” منسق ثاني الموارد البشرية- شؤون الموظفين “، وذلك للعمل بمقر المستشفى الجامعي في مدينة الرياض.

وأبرزت إدارة المستشفى، أنَّ الوظيفة المتاحة لحمَلة شهادة الدبلوم في تخصص الموارد البشرية، أو المجالات ذات الصلة، مع وجود خبرات سابقة.

وأوضحت إدارة المستشفى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 1 نوفمبر 2017م، والتقديم مستمر حتى 8 نوفمبر 2017م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظيفة المُعلنة، الدخولهنا