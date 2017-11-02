جوارديولا: مانشستر سيتي قدم مباراة رائعة أمام خصم عظيم

ماجد محمد(صدى):

قال الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، أن فريقه قدم مباراة جيدة أمام خصم عظيم ، بالجولة الرابعة في دوري أبطال أوروبا وهو فريق نابولي، مؤكدا أنه كان مستمتعاً تماماً بالمستوى الذي ظهروا به والمباراة الكبيرة التي لعبوها.

وأضاف بيب جوارديولا، أن فرص نابولي في التأهل باتت صعبةً بعد الخسارة من مانشستر سيتي ، ولكنه يرغب في استمرارهم فترة أطول في دوري أبطال أوروبا، لأنه معجب بأسلوب ماوريسيو ساري كثيرًا والكرة الممتعة التي يقدمها.

وزاد المدرب الإسباني أن مانشستر سيتي سيقاتل للفوز على شاختار وفينورد في المباراتين المتبقيتين، لأنه لا يطلب من لاعبي مانشستر سيتي سوى الفوز حتى لو لم يكن بحاجة له.

يذكر أن مانشستر سيتي فاز على نابولي أمس 4-2، في الجولة الرابعة بدوري أبطال أوروبا، ليرفع مانشستر سيتي رصيده للنقطة 12 في صدارة ترتيب مجموعته.