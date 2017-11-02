روسيا تدرس مشروع تسهيل التأشيرات مع المملكة

نايف السالم(صدى):

كشف السفير الروسي لدى المملكة سيرغي كوزلوف، أن روسيا استلمت مشروع نموذج الاتفاق مع السعودية بشأن تسهيل نظام التأشيرات بين البلدين، والخارجية الروسية تدرسه حاليا.

وقال خلال اجتماع أوساط الأعمال الروسي والسعودي: لدينا اتصال مع وزارة الخارجية السعودية، تسلمنا مشروع نموذج الاتفاق الذي يُسهل منح التأشيرات.

وأضاف أن المشروع الآن هو قيد الدراسة في الخارجية الروسية، آمل أن يأتي الرد الإيجابي قريبا على اقتراح السعودية. وهذا من شأنه أن يسهل إلى حد كبير الحصول على التأشيرات.