مجموعة باسمح التجارية تعلن عن وظائف شاغرة في جدة وحائل

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت مجموعة شركات باسمح التجارية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف شاغرة للسعوديين، لحملة شهادة الثانوية العامة ودرجة البكالوريوس بعدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع المجموعة في كل من جدة، وحائل.

وأبرزت المجموعة، أنّ الوظائف المتاحة على المسميات التالية:

– بائع فان (جدة): درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

– مندوب مبيعات جملة (حائل): شهادة الثانوية العامة.

وأوضحت المجموعة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 1 نوفمبر 2017م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 31 ديسمبر 2017م.

وأشارت أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، الدخولهنا