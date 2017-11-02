العليان المالية تعلن عن وظيفة شاغرة للجنسين في الرياض

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت مجموعة شركة العليان المالية عبر موقعها الإلكتروني عن توفر وظيفة إدارية شاغرة للجنسين، بمسمى ” مدير مصنع المخابز “، وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة لها (Olayan Financing Company) في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة، أن الوظيفة المتاحة لحملة درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة، مع وجود خبرات سابقة.

وأوضحت الشركة أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 1 نوفمبر 2017م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 1 فبراير 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظيفة المُعلنة، يرجى الدخولهنا