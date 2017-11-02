تدهور حالة الزوج المحروق بالزيت المغلي على يد زوجته بـ ” بيشة “
كشفت مصادر مقربة من الزوج الذي تعرض للحرق بسكب زوجته للزيت المغلي عليه في بيشة، أنه تم نقله لمستشفى النقاهة والصحة النفسية، وخصصت له غرفة خاصة بسبب تدهور حالته.
وجاء الزوج إلى مستشفى النقاهة والصحة النفسية بعد تعرضه لانتكاسة بعد حادثة الحرق، حيث كان يعاني من اضطرابات نفسية عولج منها قبل زفافه الذي تم قبل أقل من عام.
وترجع الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد بقيام زوجة في بيشة بإلقاء الزيت المغلي مضافًا إليه مادة التنر على جسم زوجها، وهو يستعد للنوم، وذلك إثر خلافات زوجية بينهما ما أسفر عن إصابته بحروق من الدرجة الثالثة.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 37097 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يشفيه ويعافيه منما اصابه ,, آمين ,,
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 21946 ] نشر منذ 2 ساعتين
كان يعاني من اضطرابات نفسيه هاه🤔
لا والله الا زوجتة هي الي عندها زلازل نفسية
مو اضطرابات
الله يشفيه الضعيف🤔
كجمغلو[ عدد التعليقات: 2876 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا حول ولا قوة الا بالله …………… الله يشفيه ويعافيه
ahmd[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ 1 ساعة
نسأل الله السلامة والعافية ..
الحكمة ضالة المؤمن
💄ام محمد👍🏻💄[ عدد التعليقات: 5952 ] نشر منذ 1 ساعة
دام عنده اعتلالات نفسية ليش تزوجون وتبلون بنت الناس فيه واهل البنت وشلون يوافقون عليه وهو مريض
X[ عدد التعليقات: 19 ] نشر منذ 1 ساعة
ترى اشغلتونا بهالزوج الي سكبت عليه زوجته زيت وحنا وش همنا في هالقضية فخار يكسر بعضه