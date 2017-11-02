تدهور حالة الزوج المحروق بالزيت المغلي على يد زوجته بـ ” بيشة “

محمد بن طحيطح (صدى):

كشفت مصادر مقربة من الزوج الذي تعرض للحرق بسكب زوجته للزيت المغلي عليه في بيشة، أنه تم نقله لمستشفى النقاهة والصحة النفسية، وخصصت له غرفة خاصة بسبب تدهور حالته.

وجاء الزوج إلى مستشفى النقاهة والصحة النفسية بعد تعرضه لانتكاسة بعد حادثة الحرق، حيث كان يعاني من اضطرابات نفسية عولج منها قبل زفافه الذي تم قبل أقل من عام.

وترجع الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد بقيام زوجة في بيشة بإلقاء الزيت المغلي مضافًا إليه مادة التنر على جسم زوجها، وهو يستعد للنوم، وذلك إثر خلافات زوجية بينهما ما أسفر عن إصابته بحروق من الدرجة الثالثة.