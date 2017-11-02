مراكز أرامكو للرعاية الصحية يعلن عن وظائف إدارية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية عبر موقعه الإلكتروني عن توفّر وظائف إدارية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع المركز في كلٍّ من الأحساء، والظهران، ورأس تنورة، وبقيق.

وأبرز المركز، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– محلل أول للخدمات المالية للمرضى: درجة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، المالية)، أو ما يعادلها.

– أخصائي الخدمات المالية للمرضى: درجة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، المالية)، أو المجالات ذات الصلة.

وأوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 1 نوفمبر 2017م.

وأشار المركز إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، الدخولهنا