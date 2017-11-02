بالفيديو والصور| تهشيم سيارة برلماني مصري لصفعه موظفة من أجل ابنته

القاهرة(صدى):

كشفت مصادر أن عضو بمجلس النواب قام بالتعدي على موظفة أمن بجامعة الفيوم المصرية وقد صفعها على وجهها بعد أن رفضت دخول ابنته للمقر بسبب عدم حملها بطاقة دخول الجامعة.

وأوضحت المصادر أنه واجه النائب البرلماني درسا قاسياً من الطلاب بعد علمهم بالواقعة وعلى الفور، هجم الطلاب عليه وعلى سيارته الخاصة، وهشموها تماماً وصوروا الواقعة كاملة بالفيديو.

وأشارت المصادر إلى أنه هتف الطلاب مطالبين بالحصول على حق الموظفة،و اختفى النائب وابنته من المكان تاركين سيارتهم المهشمة .