كيم كارداشيان تكشف عن حقيقة إصابتها بمرض خطير

أماني الغامدي(صدى):

كشفت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان ، عن غصابتها بمرض نفسي يدعى ” الديسمورفيا ” بسبب الجمهور .

ففي آخر حلقات برنامج تلفزيون الواقع Keeping Up with the Kardashians، اعترفت كيم بمقدار الضرر الذي لحق بصورتها عن نفسها وشكلها الخارجي، بسبب تعرضها لإلتقاط صور لها غير معدلة بالبكيني أو الملابس القصيرة وانتشارها على المواقع الاخبارية، والسخرية منها ومن جسدها.

وأكدت أنَّ إنعدام ثقتها بجسدها كان يزداد بمرور السنين، إذ قالت: ” أنت تلتقط الصور لنفسك، فيهينك الناس، كل ما يحدث من تعليقات مهينة من الكارهين والساخرين جعلني أصاب بالديسمورفيا “.

يذكر أن ” الديسمورفيا ” يصيب الأشخاص الذين يشعرون بفقدان الثقة بأجسادهم ولو قليلاً، وبمعنى آخر ” هي الانشغال بالعيوب التي يعتقد المرء أنَّها موجودة بمظهره ” ، بحسب تعريف توم هيلدبراندت، الطبيب النفسي والرئيس بقسم الأكل واضطرابات الوزن في مركز ماونت سيناي الصحي بمدينة نيويورك.