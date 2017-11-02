” تويوتا ” الأعلى قيمة في العالم لعام 2017 بتصنيف ” إنتربراند ” للسيارات

عادل الحربي(صدى):

تصدرت ” تويوتا ” ، عملاق صناعة السيارات الياباني، قائمة ” إنتربراند ” لتصنيف العلامات التجارية العالمية الأعلى قيمة عن قطاع السيارات في نسختها لعام 2017، بقيمة إجمالية تجاوزت 188 مليار ريال، ما يجعلها واحدة من أكبر وأهم الشركات على المستوى العالمي.

من جانبه قال المدير التنفيذي لقسم الاتصالات التسويقية بشركة عبد اللطيف جميل للسيارات، الموزع المعتمد لسيارات ” تويوتا ” في المملكة المهندس منير خوجة، إن ” الإنجاز الجديد يعزز المكانة المتقدمة التي تتمتع بها تويوتا في العالم “، مؤكدا على ريادتها قطاع السيارات، خاصة فيما يتعلق بالجودة والاعتمادية والتطبيقات العملية، ناهيك عن ابتكاراتها المختلفة المتواصلة التي دومًا ما تساهم في إحداث نقلاتٍ نوعيةٍ ورفع معايير صناعة السيارات العالمية، وتقديم منتجاتٍ تستجيب لمتطلبات وطموحات المستهلكين، والتحسين المستمر لمنح السائقين قيادة أكثر متعة وسهولة أينما كانوا “.

واستنادًا لسياستها ” الضيف أولاً ” ، والتزامها بالتميز في كل ما تقدمه، تدعم شركة عبد اللطيف جميل للسيارات الانتشار الواسع لسيارات ” تويوتا ” في السوق السعودي عبر شبكة ممتدة من مراكز البيع والصيانة الموزعة استراتيجياً في جميع أنحاء المملكة لتوفر راحة البال لعملائها أينما كانوا.

وتتبع شركة ” إنتربراند ” منهجيةً خاصةً ودقيقة في اختيار العلامات التجارية الأعلى قيمة عالميًا، حيث يتوجب على الشركات المرشحة الوفاء بلائحة من الشروط الأساسية، ومن أهمها: ألا تقل إيرادات العلامة التجارية من خارج سوقها الرئيسي عن 30 %، علاوةً على ذلك، يشترط أن يكون للعلامة التجارية تواجدٌ كبير في قارات آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية، وأن تتمتع أيضًا بتغطية جغرافية واسعة للأسواق الناشئة.

وتعود العلاقة المتميزة بين شركة ” تويوتا ” وشركة عبد اللطيف جميل للسيارات لأكثر من نصف قرنٍ مضى، التي نمت لتصبح إحدى الشركات الرائدة في قطاع السيارات بالمملكة، وواحدة من أكبر الموزعين المعتمدين المستقلين لسيارات تويوتا في العالم.