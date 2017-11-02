بوبا العربية تعلن عن وظيفة إدارية شاغرة في الرياض

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة ” بوبا العربية ” للتأمين الصحي عبر موقعها الإلكتروني عن توفّر وظيفة إدارية شاغرة، بمسمى ” مسؤول أول المبيعات “، وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة، أن الوظيفة المتاحة لحمَلة درجة البكالوريوس كحد أدنى في تخصص ذي الصلة، مع وجود خبرات سابقة.

وأوضحت الشركة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 1 نوفمبر 2017م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 31 ديسمبر 2017م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظيفة المُعلنة، فضلًا الدخولهنا