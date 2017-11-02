بالصور.. الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يلتقي القيادات الأمنية بالحدود الشمالية

خالد الضبيبي(صدى):

التقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، اليوم بمكتب سموه بمقر الإمارة، القيادات الأمنية بالمنطقة.

ورفع سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -، ولصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، على حرصهم على توفير كل ما من شأنه تحقيق الأمن والأمان للمواطن والمقيم.

كما قدم الشكر والتقدير لرجال الأمن في جميع القطاعات الأمنية بالمنطقة على ما يبذلونه من أعمال وجهود، نظير ما حققوه من إنجازات في الجوانب الأمنية .

واستمع أمير منطقة الحدود الشمالية خلال اللقاء إلى نبذة عن إنجازات القطاعات الأمنية خلال الفترة الماضية، وما يجري تنفيذه ميدانياً في الوقت الحالي، كما تم استعراض الخطط المستقبلية المزمع تنفذها، التي تهدف إلى تحقيق الأمن والأمان للمواطن والمقيم .