تاجر خردة ألماني يقتل مسنًا بطريقة مرعبة لسبب غريب

برلين(صدى):

أقدم رجل ألماني على قتل متقاعد يبلغ من العمر 80 عاما وتقطيع أوصاله بدافع الحصول على معاشه.

وقال ضابط بشرطة برلين في تصريحات إعلامية ، بأن المتهم كسب ثقة الضحية بعدما توفيت زوجة الأخير عام 2006 ، ثم قام بقتله في منزله بإطلاق النار على رأسه، ثم قطع أوصاله وخبأها في المجمد مع اقتراب حلول عام 2007.

ويرى الادعاء العام أن المتهم، الذي يعمل تاجر خردة، فعل ذلك بدافع الحصول على معاش الضحية على مدار الأعوام العشرة الماضية، الذي يبلغ شهريا ألفي يورو.

واكتشفت السلطات الألمانية جثة الضحية في منزله بحي برينتسلاور ببرلين عندما فتحت شقته في كانون الثاني الماضي، وعثرت على جثته داخل المجمد.