الشباب يحدد شروطه لحل قضية العويس والأهلي: لن نتراجع

نواف السالم(صدى):

أكدت مصادر أن نادي الشباب حدد 3 شروط للتنازل وقبول الحل الودي في قضية اللاعب محمد العويس على رأسها الاعتذار، ثم دفع كامل مبلغ الانتقال، ومعاقبة الأطراف التي تسببت باختفاء اللاعب، ومن جانبه أصر الأهلي على عدم التراجع.

وتأتي هذه المواقف المتباينة من طرفي قضية اللاعب محمد العويس،في وقت استبعد فيه رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ الحل الودي للقضية، مشيراً لوجود طرف ثالث لا يرغب في حل القضية وديا، متمنياً عدم تعرض الناديين لأي ضرر.

وأكدت المصادر أن الشباب لن يتنازل إلا في حال سدد الأهلي قيمة انتقال اللاعب كاملة، ومعاقبة الأطراف التي لعبت دوراً في اختفاء اللاعب من معسكر المنتخب الوطني وعودته في ليلة التوقيع بعد دخوله الفترة الحرة، واعتذار النادي الأهلي عن الخطأ.