” فلكية جدة ” : سماء المملكة تشهد ذروة تساقط شهب الثور

نايف السالم(صدى):

قال المهندس ماجد أبو زاهرة، رئيس الجمعية الفلكية بجدة: ” إن سماء السعودية والمنطقة العربية تشهد خلال ساعات فجر، الأحد القادم، الموافق 5 نوفمبر 2017، ذروة تساقط شهب الثور السنوية “.

وأضاف “أبو زاهرة” أن شهب الثور أو الثوريات، تنشط في الفترة من 7 سبتمبر إلى 10 ديسمبر، وعند ذروتها تنتج حوالي 5 إلى 10 شهب في الساعة فقط؛ ولكن مع الأسف هذه السنة ليست مثالية لرصدها؛ نظرًا لأن القمر في مرحلة البدر سيكون موجودًا في السماء وسيطمس معظم الشهب باستثناء البراقة منها؛ لذلك هناك فرصة منخفضة لرصد بضعة منها.

وأشار رئيس الجمعية الفلكية، إلى أنه سيكون أفضل وقت لمراقبة الشهب من منتصف ليل السبت، وخلال ساعات فجر الأحد، من موقع مظلم بعيد عن أضواء المدن وليس من البيت؛ وذلك بمراقبة الأفق الجنوبي الشرقي؛ حيث ستكون نقطة انطلاق الشهب من أمام مجموعة نجم الثور؛ ولكن ليس هناك حاجة لتحديد نقطة انطلاق الشهب لرؤيتها؛ ولكن يمكن أن تظهر من أي مكان في السماء.

وتابع: ” سنويًا في هذا الوقت تعبر الكرة الأرضية خلال البقايا الغبارية للمذنب ( إنك ) مصدر هذه الشهب التي في المجمل ليست من الشهب القوية؛ ولكن من المعروف أن شهب الثور تنتج شهبًا براقة تُعرف بتسمية ( الكرات النارية ) تحدث نتيجة لجزيئات بحجم الحصى أو حجارة صغيرة تقريبًا تتحرك ضمن السيل الغباري للمذنب ( إنك )، وفي بعض الأحيان تضرب الغلاف الجوي للأرض وفي بعض الأحيان لا، وتعتبر واحدة من أجمل المناظر التي يمكن رؤيتها بالعين المجردة وهي تعبر قبة السماء “.

وبيّن المهندس ماجد أبو زاهرة أن مجموعة نجوم الثور نفسها مميزة؛ فهي تضم عنقود نجوم الثريا، وعنقود نجوم القلائص، والنجم البراق الدبران، أو كما يسمى عين الثور، إضافة لوجود العديد من النجوم البراقة في سماء الفجر حاليًا؛ مثل الشعرى اليمانية، والشعرى الشامية، وسهيل، والعيوق، ونجوم الجبار، إضافة إلى كوكب المشتري الذي يرصد أيضاً في الأفق الشرقي قبل شروق الشمس.

تجدر الإشارة إلى أنه في عام 2015 تم تسجيل رؤية عدة شهب ساطعة ” كرات نارية “؛ حيث يبدو أن شهب الثور لها دورة طولها 7 سنوات لتساقط الشهب الساطعة، وكان 2015 عام ذروتها؛ ولكن من غير المعروف ماذا سيحدث هذا العام؛ لأن الشهب من الصعب تحديد سلوكها.