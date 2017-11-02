هزيمة ريال مدريد تتصدر الصحافة الإسبانية اليوم

ماجد محمد(صدى):

أهتمت الصحف الرياضية الإسبانية الصادرة اليوم الخميس بالهزيمة القاسية التي تجرعها ريال مدريد على يد توتنهام الإنجليزي في لندن 1-3، في رابع جولات دور المجموعات بدوري الأبطال الأوروبي، ليصبح حامل اللقب بعيداً عن صدارة المجموعة الثامنة.

ونشرت صحيفة ” ماركا ” في غلافها صورة لحارس ” الملكي ” كيكو كاسيا وهو مسلتقي على الأرض بعد دخول الهدف الثالث في مرماه عبر كريستيان إريكسن، وكتبت: ” أجراس الإنذار كافة تنطلق “.

قالت صحيفة ” آس ” على غلافها عبارة ” كابوس في ويمبلي ” ومعها نفس الصورة لكاسيا وأمامه القائد سيرجيو راموس وهو يتأسف على الهزيمة .

وكشفت الصحف الكاتالونية ” موندو ديبورتيفو” صورة لراموس وإيسكو وهما ينحنيان برأسهما للأرض، حزناً على الهزيمة، وكتبت: ” حان وقت مراجعة الوضع في مدريد ” مشيرةً إلى أن الهزيمة وهروب صدارة المجموعة فتحا على زيدان أبواب أزمة بكل ما تعنيه الكلمة .

وعلقت ” سبورت ” المناصرة للبرسا على هزيمة الغريم التقليدي ونشرت:” ريال مترنح ” ومعها صورة لكريستيانو رونالدو وهو وحيد وخلفه لاعبو توتنهام يحتفلون بالفوز.

وأوضحت أن الريال يعاني من أزمة وأن لاعبيه أنهوا المباراة وهم يوجهون اللوم لبعضهم البعض وأن زيدان أصبح بلا أدوات لتجنب الهزائم.