” نوفاك ” من الرياض: نعمل مع المملكة لتسهيل استثمار قطاع الطاقة

حمود العنزي(صدى):

قال وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم الخميس، إن بلاده تعمل بشكل وثيق مع وزارة الطاقة لتسهيل استثمار كل دولة في قطاع الطاقة الخاص بالأخرى.

كان ” نوفاك ” يتحدث في مناسبة استثمارية خلال زيارة للرياض، ولم يخض الوزير الروسي في تفاصيل.

جدير بالذكر أن وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي خالد الفالح، قد وقع مع الجانب الروسي على خارطة طريق للتعاون المشترك للجنة الحكومية السعودية الروسية المشتركة، وذلك على هامش اللقاء الذي جمع الوزيرين في موسكو بحضور مسؤولين من شركة ” أرامكو ” ، وممثلي عدد من جهات منظومة وزارة الطاقة، وعدد من شركات الطاقة الروسية وخدماتها.