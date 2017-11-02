بالفيديو.. سيدة منتقبة تتخلص من طفل بطريقة صادمة

متابعات(صدى):

أقدمت سيدة منتقبة ، على التخلص من طفل رضيع بإلقاءه داخل بناية سكنية ، والفرار هاربة .

وأظهر مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، امرأة ترتدي عباءة سوداء ونقابا وتحمل رضيعا، ودخلت عمارة وراحت تنظر يمينا وشمالا ثم راحت تغطى الرضيع جيدا ثم صعدت الدرج وتركته وفرت هاربة من المكان.