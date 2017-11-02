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بالفيديو.. سيدة منتقبة تتخلص من طفل بطريقة صادمة

بالفيديو.. سيدة منتقبة تتخلص من طفل بطريقة صادمة
متابعات(صدى):

أقدمت سيدة منتقبة ، على التخلص من طفل رضيع بإلقاءه داخل بناية سكنية ، والفرار هاربة .

وأظهر مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، امرأة ترتدي عباءة سوداء ونقابا وتحمل رضيعا، ودخلت عمارة وراحت تنظر يمينا وشمالا ثم راحت تغطى الرضيع جيدا ثم صعدت الدرج وتركته وفرت هاربة من المكان.

 

إمرأة تتخلص من طفل رضيع

إمرأة تتخلص من طفل رضيع

Posted by ‎إذاعة صوت الغد‎ on Thursday, November 2, 2017

 


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5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 37087 ] نشر منذ 32 دقيقة

لاحول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,

[ عدد التعليقات: 1800 ] نشر منذ 19 دقيقة

يارب لك الحمد …….

[ عدد التعليقات: 21941 ] نشر منذ 14 دقيقة

الأطفال نعمه من الله
قسم باالله يقولي واحد حضرمي اليوم
كان عنده مشكلة ملخبطة شوي
فرحت معه وحليناها له
فاالطريق جاني عدة اتصالات وهو معي
الي عنده مشكلة والي يبي نقل
واالي والي
فمن ضمن الأتصالات أمراءه كبيرة فاالسن
عندها مشكلة فحدى المستشفيات
قلت خليكي معي ع الخط واتصلت من جوالي الثاني
على احد الأصدقاء
وتم حل الوضع نهائيآ ولله الحمد
فقالي الحضرمي وأكيد انه بيقرى تعليقي هذا
ياقرني أنا لو عرفتك قبل ثلاث سنوات
كان ولدي حي الحين!
قلت اشلون
فعلمني بقصة طفلة
قسم باالله ياشباب ماقدرت أمسك دمعه نزلت من عيني
والله العظيم أن الأطفال نعمه لكن عند من يعرفها.

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