الاتحاد للطيران الإماراتية تعلن عزمها إيقاف رحلات ” دالاس-فورت وورث “

أبو ظبي(صدى):

قالت الاتحاد للطيران الإماراتية اليوم الخميس إنها ستوقف الرحلات إلى ” دالاس-فورت وورث ” العام القادم بعد أن قررت ” أمريكان ايرلاينز ” في يوليو تموز إنهاء اتفاق الشراكة بالرمز بين الناقلتين.

من جانبه، قال بيتر بومجارتنر الرئيس التنفيذي للاتحاد في بيان إن إنهاء اتفاق الشراكة بالرمز يجعل الرحلات على هذا المسار ” غير مستدامة تجاريًا ” وأدى إلى ” عدم ترك أي خيار لدى الاتحاد للطيران سوى تعليق رحلاتها ” اعتبارا من 25 مارس 2018، وقال ” يعتبر إلغاء رحلات دالاس واحدًا من التعديلات العديدة التي نقوم بها في شبكة وجهاتنا الأمريكية في عام 2018 من أجل تحسين ربحية الأنظمة “.

وتمارس ” أمريكان ايرلاينز ” ضغوطا على الحكومة الأمريكية لتحقق في اتهامات بشأن تلقي الاتحاد للطيران وغيرها من شركات الطيران الكبيرة في الخليج دعما حكوميا. وتنفي شركات الطيران الخليجية هذه الاتهامات.

وقالت ” الاتحاد ” إنها نقلت أكثر من 235 ألف مسافر إلى ” دالاس-فورت ووث ” منذ أن بدأت تسيير رحلات طيران إلى المركز التابع لـ ” أمريكان ايرلاينز ” في 2014. وتشغل الاتحاد للطيران رحلات لنقل الركاب إلى ” شيكاجو ” و ” لوس انجلوس ” و ” نيويورك ” و ” واشنطن “.

ومنذ أن دشنت مراجعة استراتيجية في العام الماضي، عينت الاتحاد رئيسا تنفيذيا جديدا للمجموعة سيتولى منصبه في يناير، وباعت حصة في شركة طيران أوروبية، وسحبت الدعم المالي من ” أليطاليا واير برلين ” مما أدى إلى وضع الشركتين تحت إدارة خاصة.