بالفيديو والصور.. أطفال مركز جمعية المعوقين بمكة في زيارة للحرم المكي الشريف

حسين العلي(صدى):

نظم مركز جمعية الاطفال المعوقين بمكة المكرمة زيارة تعليمية / ثقافية للحرم المكي الشريف على مدار يومين ، شارك فيها 25 طفل وطفلة و 25 مرافقة.

وتنقلوا بين ساحات الحرم والتوسعة الجديدة مروراً بالمسعى الشريف ، الى ان وصلوا الى داخل الحرم ، وقامت معلمات الأطفال بتقسيم الأطفال الى عدة مجموعات وشرح أداب دخول الحرم وما يجب فيه من الدعاء والعبادة ، ثم قام الجميع بالطواف بالبيت العتيق وتقبيل الحجر الأسود والصلاة والدعاء وشرب ماء زمزم . وفي ختام الزيارة اخذ الصور التذكارية للأطفال بجوار الكعبة المشرفة .

وكان الهدف من الزيارة غرس القيم الايمانية بين صفوف النشء الجديد وربطهم معنوياً بالكتاب والسنة.، وتعليم الأطفال جانباً من آداب القراءة مع ذكر عدد من القصص الأنبياء المسلية المحببة، ومن ثم التوجه الى برج الملك عبد العزيز حيث قدم للأطفال وجبات فطور مميزه لهم مقدمة من برغر كنج .

أفادة مديرة مركز الجمعية بمكة المكرمة أ.سلاف محمد سعيد حجازي …بأن مثل هذه الزيارات تعمل علي تعزيز قدرات الطفل المعرفية والتعليمية وتحفيزه لإستقصاء المعلومة من الكتب المدرسية و الحياة العامة . لزيادة ادراكه وفهمه للعلوم و المعارف المختلفة .