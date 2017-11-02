وزير الثقافة والإعلام يوجه بسحب كتاب بدرية البشر وفتح تحقيقاً في الموضوع ..

نايف السالم(صدى):

وجهت وزارة الثقافة والإعلام تُوجّه بسحب كتاب “زائرات الخميس” لبدرية البشر، الذي فسح في فترة الإدارة السابقة وتفتح تحقيقاً في الموضوع.

يذكر أن الكتاب تم سحبه من مكتبة جرير بعد تغريدة مواطن عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر “ ، تساءل فيها عن كيفية السماح لرواية الكاتبة بدرية البشر “ زائرات الخميس ” أن تباع في قسم كتب الأطفال، وهي بهذا المحتوى غير اللائق، وقامت المكتبة بسحب الرواية.

وعبر ناشطون على مواقع التواصل عن استنكارهم لمضمون الرواية وإجازتها ووضعها في قسم الأطفال بالمكتبات، ناشرين صور لصفحات من الرواية وبها عبارات مبتذلة وخادشة للحياء، خارجة عن القيم الأخلاقية، وسط مطالبات بمحاسبة المتورطين في السماح بنشر وبيع مثل هذه الكتب في المملكة.