وزير الثقافة والإعلام يوجه بسحب كتاب بدرية البشر وفتح تحقيقاً في الموضوع
وجهت وزارة الثقافة والإعلام تُوجّه بسحب كتاب “زائرات الخميس” لبدرية البشر، الذي فسح في فترة الإدارة السابقة وتفتح تحقيقاً في الموضوع.
يذكر أن الكتاب تم سحبه من مكتبة جرير بعد تغريدة مواطن عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر “ ، تساءل فيها عن كيفية السماح لرواية الكاتبة بدرية البشر “ زائرات الخميس ” أن تباع في قسم كتب الأطفال، وهي بهذا المحتوى غير اللائق، وقامت المكتبة بسحب الرواية.
وعبر ناشطون على مواقع التواصل عن استنكارهم لمضمون الرواية وإجازتها ووضعها في قسم الأطفال بالمكتبات، ناشرين صور لصفحات من الرواية وبها عبارات مبتذلة وخادشة للحياء، خارجة عن القيم الأخلاقية، وسط مطالبات بمحاسبة المتورطين في السماح بنشر وبيع مثل هذه الكتب في المملكة.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 21941 ] نشر منذ 1 ساعة
طيب اشلون سمح بنشر هذا الكتاب من قبل وزارة الاعلام قبل الأطلاع علية🤔
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 21941 ] نشر منذ 1 ساعة
ولا الثقة موجوده يامعالي الوزير🤗🤗🤗
ابو محمد[ عدد التعليقات: 37086 ] نشر منذ 41 دقيقة
خير مابديت به يامعالي الوزير ,,
,, بس لاتكون فقاعة صابون تنفقع على لاشيء ,, يامعالي الوزير ,,
أبو حسن[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 29 دقيقة
أتمنى أن ينتهي التحقيق سريعاً وأن تتم المحاسبه سريعاً وبأشد العقوبات إضافة إلى التشهير بالكاتبه في الصحف المحلية وإجبارها على الإعتذار
رااايق[ عدد التعليقات: 2927 ] نشر منذ 18 دقيقة
وزير الثقافة والإعلام يوجه بسحب كتاب بدرية البشر وفتح تحقيقاً في الموضوع ..
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شئ جميل أن تكون الأستجابة بهذه السرعة .. وأهم شئ (فتح التحقيق) …