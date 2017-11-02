رئيس الحكومة اليمنية: قرار الحوثيين رهينة بيد طهران

فهمي محمد(صدى):

حذر رئيس الحكومة اليمنية أحمد عبيد بن دغر، أمس الأربعاء خلال لقائه بالسفير الأميركي لدى اليمن ماثيو تولر في الرياض من استمرار إيران بالمقامرة بحياة ودماء اليمنيين لابتزاز دول الجوار والمجتمع الدولي.

ولفت إلى أن ” انقلاب مليشيات بقوة السلاح على السلطة الشرعية، لن يكون مقبولاً وسيتم ردعه والوقوف ضده حتى لا يتكرر في أي دولة أخرى “.

وبدوره جدد السفير الأمريكي التأكيد على دعم بلاده للشرعية اليمنية وحرصها على أمن واستقرار ووحدة اليمن مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تدرك جيدا مدى التدخل الإيراني وخطورته على اليمن والمنطقة والعالم مؤكدا عزم بلاده مع المجتمع الدولي للتعامل بجدية وعدم تهاون معها.