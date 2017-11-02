فريق الهيئة العامة للأرصاد يباشر بلاغاً عن مردم مخالف بالدمام

خالد الضبيبي(صدى):

باشر فريق التفتيش البيئي بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمنطقة الشرقية, بلاغاً عن انبعاث روائح مزعجة اتضح أنها بسبب مردم مخالف للاشتراطات والمقاييس البيئية المعمول بها في المملكة.

وأوضح مدير فرع الهيئة بالمنطقة الشرقية محمد الشهري، أن الفريق باشر موقع البلاغ وتم رصد تكوّن سحابة دخان كثيفة وانبعاث روائح مزعجة نتيجة انتشار حريق في أحد المرادم الواقعة على طريق بقيق, حيث تم ايقاع عدد من المخالفات على الشركة المشغلة للمردم، التي سبق أن حرر بحقها مخالفات لعدم التزامها للاشتراطات والمقاييس البيئية.

وأشار إلى أنه بناء على ذلك تم رفع محاضر وتقارير الضبط لمخالفات سابقة وحالية للشركة المشغلة للمردم لإمارة المنطقة الشرقية نتيجة تكرارها المخالفات البيئية.