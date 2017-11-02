تشييع جثمان أكبر معمر في ينبع عن عمر 120 عامًا

طلال الغامدي(صدى):

بعد معاناة مع المرض شيع أهالي مدينة ينبع جثمان أكبر معمر في المحافظة الذي توفي عن عمر 120 عامًا، وصلى الأهالي صلاة الجنازة عليه بجامع أبو عوف ثم وارى جثمانه الثرى.

وقد عاصر المعمر الراحل عيد بن عويضة الكتيني الجهني، جميع ملوك المملكة منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز –رحمه الله- حتى عهد الملك سلمان –حفظه الله-، وكان يتمتع بصحة جيدة حتى قبيل وفاته بوقت قليل.

ولدى الفقيد ابن واحد، وكان الراحل حافظًا للقرآن الكريم، كما أنه عرف عنه امتلاكه لذاكرة قوية ساعدته على حفظ العديد من القصص والأحداث التي مرت على المنطقة.