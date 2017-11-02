تشييع جثمان أكبر معمر في ينبع عن عمر 120 عامًا
بعد معاناة مع المرض شيع أهالي مدينة ينبع جثمان أكبر معمر في المحافظة الذي توفي عن عمر 120 عامًا، وصلى الأهالي صلاة الجنازة عليه بجامع أبو عوف ثم وارى جثمانه الثرى.
وقد عاصر المعمر الراحل عيد بن عويضة الكتيني الجهني، جميع ملوك المملكة منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز –رحمه الله- حتى عهد الملك سلمان –حفظه الله-، وكان يتمتع بصحة جيدة حتى قبيل وفاته بوقت قليل.
ولدى الفقيد ابن واحد، وكان الراحل حافظًا للقرآن الكريم، كما أنه عرف عنه امتلاكه لذاكرة قوية ساعدته على حفظ العديد من القصص والأحداث التي مرت على المنطقة.
تركي بن خالد القصيبي[ عدد التعليقات: 163 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يرحمة ويغفرلة ويسكنة فسيح جناتة وإنا لله وإنا إلية راجعون
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 3288 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يرحمة ويغفرلة ويسكنة فسيح جناتة وإنا لله وإنا إلية راجعون