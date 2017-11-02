بالفيديو والصور.. CIA تكشف مشاهد لأول مرة من زفاف حمزة بن لادن
نشرت وسائل إعلام أمريكية عدد من الصور ومقاطع الفيديو من الوثائق التي نشرتها وكالة الاستخبارات الأمريكية CIA لزعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن ونجله حمزة.
وأوضحت المقاطع التي جاءت ضمن 470 ألف ملف وجدت في جهاز الكمبيوتر، الذي صودر في مايو 2011 خلال المداهمة للمجمع، الذي كان أسامة بن لادن يختبئ فيه في أبوت أباد في باكستان، نجل أسامة بن لادن مع مجموعة من الأشخاص يتحدثون العربية، كما تُسمع في الفيديوهات أصوات أطفال.
وتظهر الوثائق أول صور لنجل بن لادن ويدعى حمزة وهو في حفل زفافه، فيما قالت مصادر إعلامية إن الصور والمقاطع التقطت في إيران، حيث عاش حمزة هناك لسنوات تحت الإقامة الجبرية.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 37087 ] نشر منذ 1 ساعة
كلهم خونه متعاونين ,,
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 1224 ] نشر منذ 1 ساعة
عملاء للغرب
حتى اذا انتهى منكم
وضعكم في مزابل التاريخ