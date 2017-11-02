بالصور.. السياحة تطلق معرض ” متاحف وآثار مكة ” تزامنا مع ملتقى آثار المملكة الأول

حسين العلي(صدى):

أطلق مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في العاصمة المقدسة الدكتور فيصل الشريف، مساء أمس، فعاليات معرض “متاحف وآثار مكة المكرمة”، في الحجاز مول تزامنا مع ملتقى آثار المملكة الأول الذي تنظمه الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، برعاية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، المزمع عقده مطلع الأسبوع المقبل وقد اكتسب الملتقى أهمية استثنائية برعاية خادم الحرمين الشريفين الداعم الأول للتراث الوطني.

وقال الدكتور الشريف:” إن معرض وفعاليات العاصمة المقدسة انبثقت من توجيهات ‏ومتابعة من رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان، الذي أعلن مقولته التي صدحت بها وسائل الإعلام المختلفة :” المجتمع تحول من مرحلة التوجس من الآثار إلى الاعتزاز بها ” وقد تبنى فرع ‏العاصمة المقدسة هذه العبارة كشعار للمعرض والفعاليات الموجهة لأهالي مكة المكرمة بما فيها معرض المقتنيات المتحفية والصور التراثية الذي ينظم في أحد أهم المجمعات التجارية التي يرتادها أهل مكة المكرمة، بصورة حضارية فريدة من نوعها كتظاهرة تراثية حضارية موجهة لكافة شرائح المجتمع بشكل تفاعلي فريد يدفع للتعريف بمتاحف مكة المكرمة الحكومية والخاصة وبما تحتويه من مقتنيات ونفائس تراثية مبهرة تؤكد العراقة والعمق الحضاري لبلادنا.

وأشار الشريف أن هذا المعرض استلهم أهميته وجمالياته من عراقة مكة المكرمة وروحانيتها ومفردات مكونات هويتها الحضارية المقدسة وقدسية الكعبة المشرفة والمسجد الحرام والمشاعر والحضارة الإسلامية التي بزغ نورها من غار حراء وجبل ثور والحديبية لتجسد هذا التاريخ الإسلامي العظيم من خلال عشرات المواقع التاريخية التي تعكس مواقع التاريخ الإسلامي للسيرة النبوية العطرة.

وأوضح الدكتور الشريف أن المعرض يهدف إلى تنمية الشعور بالفخر والاعتزاز بهذا الإرث الحضاري والتاريخي والتراثي للمملكة، وربط المواطنين بتاريخ وطنهم الذي كان منطلقاً لعدد من الحضارات الإنسانية المتعاقبة التي توجها الإسلام العظيم.

وأضاف الشريف يصاحب المعرض برنامجا علميا تنطلق فعالياته يوم الإثنين المقبل عند الساعة 9 صباحا بمقر غرفة مكة للتجارة والصناعة، يتضمن محاضرتين الأولى بعنوان ” مكة المكرمة أسماء ومواقع ” يقدمها مدير عام مركز تاريخ مكة المكرمة-دارة الملك عبدالعزيز- الأستاذ الدكتور فواز بن علي الدهاس، والمحاضرة الثانية بعنوان ” كيف حافظت توسعة خادم الحرمين الشريفين على التراث العمراني للمسجد الحرام” يقدمها أستاذ العمارة بكلية الهندسة في جامعة أم القرى الدكتور وائل بن صالح حلبي.

وتشرف الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في العاصمة المقدسة على المعرض الذي يمتد لمدة 5 أيام من الساعة 9 صباحا وحتى 10 ليلا، ويضم أكثر من ١٠٠ صورة لمكة المكرمة وأكثر من ٣٠٠ قطعة اثرية من مقتنيات ونفائس متاحف العاصمة المقدسة الحكومية والخاصة، مع عروض الفولكلور الحجازي من تقديم فرقة زوم الفنية التي تستمر خلال الفترة المسائية طوال ايّام المعرض .