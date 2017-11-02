  • الخميس 2

    نوفمبر

  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. بالفيديو.. لحظة تصادم مروعة بين خيول وسيارة قاطعة لمضمار السبق

بالفيديو.. لحظة تصادم مروعة بين خيول وسيارة قاطعة لمضمار السبق

بالفيديو.. لحظة تصادم مروعة بين خيول وسيارة قاطعة لمضمار السبق
الجزائر(صدى):

وثق مقطع فيديو لحظة قطع سيارة تابعة للدرك الجزائري مضمارا لسباق الخيول، ما تسبب في حادث اصطدام عنيف أدت إلى مقتل وإصابة عدد من الخيول.

وأوضحت وسائل إعلام جزائرية أن السابق كان قد نظم بمناسبة إحياء الذكرى 63 للثورة الجزائرية، ضد الاستعمار الفرنسي، الذي استمر أكثر من 13 عقدا.

 


الوسوم:, ,

5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 625 ] نشر منذ 2 ساعتين

ياساتر ايش الدلاخه ذي

[ عدد التعليقات: 2873 ] نشر منذ 1 ساعة

حادث شنيع بسبب دلاخة سائق الدورية

[ عدد التعليقات: 37086 ] نشر منذ 49 دقيقة

هذا والسياره حكوميه ..

,, ياترى سواقها حمار والا يستحمر ..!!!؟؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *