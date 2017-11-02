بالفيديو.. لحظة تصادم مروعة بين خيول وسيارة قاطعة لمضمار السبق

الجزائر(صدى):

وثق مقطع فيديو لحظة قطع سيارة تابعة للدرك الجزائري مضمارا لسباق الخيول، ما تسبب في حادث اصطدام عنيف أدت إلى مقتل وإصابة عدد من الخيول.

وأوضحت وسائل إعلام جزائرية أن السابق كان قد نظم بمناسبة إحياء الذكرى 63 للثورة الجزائرية، ضد الاستعمار الفرنسي، الذي استمر أكثر من 13 عقدا.