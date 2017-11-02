بالفيديو.. لحظة تصادم مروعة بين خيول وسيارة قاطعة لمضمار السبق
وثق مقطع فيديو لحظة قطع سيارة تابعة للدرك الجزائري مضمارا لسباق الخيول، ما تسبب في حادث اصطدام عنيف أدت إلى مقتل وإصابة عدد من الخيول.
وأوضحت وسائل إعلام جزائرية أن السابق كان قد نظم بمناسبة إحياء الذكرى 63 للثورة الجزائرية، ضد الاستعمار الفرنسي، الذي استمر أكثر من 13 عقدا.
ابوسيكل[ عدد التعليقات: 625 ] نشر منذ 2 ساعتين
ياساتر ايش الدلاخه ذي
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 21941 ] نشر منذ 1 ساعة
سواق السيارة غبي جدآ جدآ جدآ🤔
كجمغلو[ عدد التعليقات: 2873 ] نشر منذ 1 ساعة
حادث شنيع بسبب دلاخة سائق الدورية
ابو محمد[ عدد التعليقات: 37086 ] نشر منذ 49 دقيقة
هذا والسياره حكوميه ..
,, ياترى سواقها حمار والا يستحمر ..!!!؟؟
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 1490 ] نشر منذ 49 دقيقة
شكلة متعمد