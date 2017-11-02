مقتل واصابة 120شخصاً في انفجار محطة كهرباء بالهند

نيودلهي(صدى):

ذكرت السلطات الهندية أنه قُتل 20 شخصا وأصيب ما يقل عن 100 آخرين أمس الأربعاء في انفجارا لمحطة كهرباء في ولاية أوتار براديش بشمال الهند .

وأشار أناند كومار، وهو مسؤول كبير بشرطة الولاية، إلى أن الأنفجار وقع بمحطة (إن.تي.بي.سي) التي تديرها الدولة وتعمل بالفحم مشيراً إلى أن الأنفجار نجم عن تراكم الرماد في الفرن تحت المرجل مما زاد الضغط في المحطة .