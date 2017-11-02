مقتل واصابة 120شخصاً في انفجار محطة كهرباء بالهند
ذكرت السلطات الهندية أنه قُتل 20 شخصا وأصيب ما يقل عن 100 آخرين أمس الأربعاء في انفجارا لمحطة كهرباء في ولاية أوتار براديش بشمال الهند .
وأشار أناند كومار، وهو مسؤول كبير بشرطة الولاية، إلى أن الأنفجار وقع بمحطة (إن.تي.بي.سي) التي تديرها الدولة وتعمل بالفحم مشيراً إلى أن الأنفجار نجم عن تراكم الرماد في الفرن تحت المرجل مما زاد الضغط في المحطة .
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 956 ] نشر منذ 2 ساعتين
من الواضح ان المشكلة الرئيسية للانفجار ليست فى تراكم الرماد في الفرن تحت المرجل مما زاد الضغط في المحطة المشكلة الرئيسية فى عطل فنى / تقنى لصمام الامان بالمرجل ومن الواضح انه لاتوجد صيانة دورية او تغيير لصمام الامان بالمرجل كل ستة شهور طبقا لتعليمات الصيانة والسلامة فى محطات الكهرباء .
وشكرا
كجمغلو[ عدد التعليقات: 2873 ] نشر منذ 16 دقيقة
لا حول ولا قوة الا بالله