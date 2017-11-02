” البتكوين ” تتجاوز الـ 6900 دولار وتسجل ارتفاع قياسي جديد

طلال الغامدي(صدى):

واصلت العملة الافتراضية ” البتكوين ” ارتفاعها حيث وصلت مساء أمس الأربعاء إلى مستوى قياسي جديد، حيث تجاوزت 6900 دولار للمرة الأولى.

ووفقًا لموقع ” كوين دسك ” ، ارتفعت البتكوين خلال تداولات اليوم بنسبة 2.72% إلى 6933.72 دولار.

وأدى الارتفاع في قيمة البتكوين إلى وصول القيمة السوقية لكافة العملات الافتراضية إلى الارتفاع أعلى 188 مليار دولار أمس الأربعاء للمرة الأولى، وبلغت القيمة السوقية للبتكوين وحدها 115 مليار دولار، وفقًا لبيانات موقع “كوين ماركت كاب “.

وتلقت البتكوين دعمًا هذا الأسبوع، بعدما أعلنت الشركة الأمريكية ” سي إم إي ” أنها ستطلق عقودًا مستقبلية لتلك العملة الرقمية.

تجدر الإشارة إلى أن ” البتكوين ” هو شبكة جامعة توفر نظام جديد للدفع ونقود إلكترونية بشكل كامل. كما أنه يعتبر أول شبكة دفع غير مركزية تعمل بنظام الند- للند يتم إدارتها بالكامل من قبل مستخدميها بدون أي سلطة مركزية أو وسطاء. من وجهة نظر المستخدم، فالبتكوين يمكن تشبيهها إلى حد كبير بالعملة النقدية الخاصة بالإنترنت.