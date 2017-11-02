” الصحة “: نظام إلكتروني جديد لتطبيق معايير أهلية العلاج

عادل الحربي(صدى):

قال مدير الإدارة العامة لشراء الخدمة بالوزارة الدكتور شباب الغامدي إن ” التعاقد تم مع شركة (غلوب مد السعودية)، وسيتم بموجبه إدخال نظام إلكتروني لعمليات الإحالة، كما سيسهم في تطبيق معايير أهلية العلاج، وتسريع إتمام المطالبات وتحصيل المستحقات “.

وأضاف ” الغامدي ” أن التحويل إلى القطاع الخاص سيتم، وفق معايير أهلية ديموغرافية وطبية محددة مسبقًا، لافتًا إلى أنه تم توجيه مقدمي الخدمة بتقديم العناية الطبية العاجلة للحالات الطارئة دون أخذ موافقات مسبقة، ومن ثم إبلاغ شركة “غلوب مد” خلال 24 ساعة للحصول على الموافقة على الحالات.

وأشار إلى أن عملية الإحالة من مستشفيات الصحة إلى مقدم الخدمة ستتم عبر مركز الحالات الطبية بالوزارة المرتبط إلكترونيًا بنظام الإحالة في ” غلوب مد ” حيث ستصدر “غلوب مد” موافقات الإحالة وفق معايير الأهلية المحددة من قبل الوزارة، وخلال فترة إقامة المريض بالمستشفى.

وأوضح ” الغامدي ” أنه سيكون على مقدم الخدمة تزويد الشركة المتعاقد معها بكافة المعلومات عن حالة المريض خلال فترة إقامته بالمستشفى، وذلك في حال تطلبت الحالة تنفيذ إجراءات طبية إضافية، أو في حال الحاجة لتمديد فترة الإقامة لفترة أطول مما تمت الموافقة عليه.