” الشؤون الإسلامية ” تخلي مسؤوليتها عن وفاة طفل روضة بأحد حافلات جمعياتها
أتهمت وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة جازان لجمعية تحفيظ القرآن بقرية الظبيا في محافظة صبيا بالتلاعب في تصريح مزاوله النشاط وبرأت نفسها من المسؤولية عن واقعة وفاة طفل في مرحلة الروضة اختناقاً داخل حافلة تابعة للجمعية مشيرةًإلى أن دورها الإشراف فقط .
وقال المتحدث باسم جمعية تحفيظ القرآن الكريم محمد كريري أنه تم تشكل لجنة تضم 6 أشخاص من رجال ونساء للوقوف على حيثيات الواقعة، وعلى نشاط الحلقة والعاملين وجاري رفع تقارير عاجلة له بذلك .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 21941 ] نشر منذ 1 ساعة
كل جهه تذب التهمه على الثانية
وضاع حق الطفل المسكين
بين أصابع الأتهامات🤔