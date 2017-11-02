” الشؤون الإسلامية ” تخلي مسؤوليتها عن وفاة طفل روضة بأحد حافلات جمعياتها

طلال الغامدي(صدى):

أتهمت وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة جازان لجمعية تحفيظ القرآن بقرية الظبيا في محافظة صبيا بالتلاعب في تصريح مزاوله النشاط وبرأت نفسها من المسؤولية عن واقعة وفاة طفل في مرحلة الروضة اختناقاً داخل حافلة تابعة للجمعية مشيرةًإلى أن دورها الإشراف فقط .

وقال المتحدث باسم جمعية تحفيظ القرآن الكريم محمد كريري أنه تم تشكل لجنة تضم 6 أشخاص من رجال ونساء للوقوف على حيثيات الواقعة، وعلى نشاط الحلقة والعاملين وجاري رفع تقارير عاجلة له بذلك .