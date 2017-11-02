بالفيديو.. القرني يهدي خادم الحرمين وولي عهده والشعب قصيدته الجديدة
نظم الشيخ الدكتور عائض القرني قصيدة جديدة بعنوان ” تحية وطن ” ، أهداها إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده وللشعب السعودي.
وقال القرني أن قصيدته رسالة في حب الوطن الذي أمرت به الشريعة، مضيفا أن من حق كل شخص أن يعتز بوطنه ويدافع عنه.
ابو عبدالله الحربي[ عدد التعليقات: 548 ] نشر منذ 53 دقيقة
ولي العهد عنده العمل وليس المجاملة ويعرف المنافقين وبيعي الكلام الزمن يدوس على من يعيش على أكتاف الوطن والمواطن الواحد يعرف حدودة المجاملة من الماضي سنين ضحك على الشعب بسم الدين إرهابي – وإخواني – ومنافق والحمد لله شواذ قله سوف تنقرض ٠