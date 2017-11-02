بالفيديو.. القرني يهدي خادم الحرمين وولي عهده والشعب قصيدته الجديدة

نايف السالم(صدى):

نظم الشيخ الدكتور عائض القرني قصيدة جديدة بعنوان ” تحية وطن ” ، أهداها إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده وللشعب السعودي.

وقال القرني أن قصيدته رسالة في حب الوطن الذي أمرت به الشريعة، مضيفا أن من حق كل شخص أن يعتز بوطنه ويدافع عنه.