صحة القريات تغلق مستوصفين

طلال الغامدي(صدى):

أغلقت صحة القريات ممثلة بإدارة شؤون القطاع الصحي الخاص مؤخراً مستوصفين ومحل نظارات نتيجة رصد عدد من المخالفات الطبية والفنية أبرزها نقص في الكوادر الطبية والفنية وإنتهاء التراخيص،وجرى إحالة هذه المخالفات إلى لجنة المخالفات الصحية الخاصة التي أوصت بإيقاف العمل في هذه المنشآت .

يشار إلى أن وزارة الصحة خلال العام الماضي أغلقت (890 ) منشأة صحية خاصة شملت (7) مستشفيات و508 مجمعات و253 مؤسسة صحية أخرى إضافة إلى 110 صيدليات ، فيما كان عدد المخالفات المرفوعة من إدارات شؤون القطاع الصحي الخاص بالمناطق والمحافظات إلى لجان النظر في المخالفات بلغ (4086 ) مخالفة وبلغ عدد القرارات الصادرة من لجنة النظر في أحكام مخالفات نظام المؤسسات الصحية الخاصة 1667 قرارا، كما بلغ عدد المخالفات المرفوعة من إدارات القطاع الصحي الخاص إلى لجان مخالفات نظام مزاولة المهن 1006 مخالفات،من خلال 21527 جولة ميدانية في جميع المناطق والمحافظات .

وأنشأت وزارة الصحة وكالة جديدة لتعزيز الإلتزام تتولى متابعة الإلتزام بالأنظمة وأخلاقيات المهنة في القطاعين الصحي العام والخاص، وتأتي هذه الإجراءات تواصلاً للخطوات التطويرية والحملات المجدولة التي تقوم بها الصحة لتفعيل الرقابة والتحقق من مدى التزام القطاع الصحي .