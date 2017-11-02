” راموس ” : قدمنا تكتيك جيد أمام توتنهام ولكن الهزيمة غطت عليه

نواف السالم(صدى):

قال سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد: ” أتفهم التشاؤم الذي قد يشعر به المشجعون بعد النتائج الأخيرة” جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الليلة الماضية بعد المباراة التي انتهت بفوز توتنهام ( 3-1 ) في ثاني هزيمة متتالية للريال بعد الخسارة أمام جيرونا الأحد في ” الليغا “.

وأضاف ” راموس ” أنه يتفهم شعور جماهير ” الملكي ” بالتشاؤم بعد الهزيمة أمس الأربعاء، أمام توتنهام في رابع جولات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، ولكنه أكد أن ” الميرينغي ” يعود دومًا لمستواه، ومن المبكر التسليم بأن فرصه ضاعت.

وأوضح أنه عندما يخسر ” الملكي ” يتم الحديث بشكل فوري عن وجود أزمة ولكن الفريق ينبض بالحياة ويعتبر التشامبيونز ليغ بطولته المفضلة.

ويرى ” راموس ” أن الريال ” قدم طريقة تكتيكية جيدة خلال مباراة أمس، ولكن الهزيمة غطت عليها، مبيناً أن النتيجة تكون خادعة قليلاً، ولكنه أكد أنه لا يود الانقاص من أحقية توتنهام في الفوز لأنه قدم مباراة كبيرة “.

وطالب اللاعب بالتحلي بالهدوء والاتحاد، مبينًا: ” عندما لا تتحقق نتائج جيدة فإن رأي الجمهور يتغير وهذا أمر متوقع “.