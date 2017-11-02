مدرب توتنهام ساخرًا من ريال مدريد: كنت أنتظر أداء أفضل من حامل اللقب

ماجد محمد(صدى):

سخر المدير الفني لتوتنهام هوتسبر الإنجليزي، الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، من فريق ريال مدريد بعد الفوز المهم الذي حققه الفريق أمس الأربعاء عليه، بنتيجة 3-1 في دور المجموعات بدوري الأبطال وضمان التأهل لثمن النهائي، قائلًا إنه كان ينتظر أداء أفضل من حامل اللقب.

وعلق بوكيتينو خلال المؤتمر الصحافي عقب اللقاء: “ سعيد للغاية، قدمنا أداء كبير وهذا انتصار رائع للنادي وللاعبين ولجميع الجماهير، كنت أنتظر شكل أفضل لريال مدريد، أعتقد أنه حاول اليوم ولا يمكننا معرفة إذا كان الفوز باستحقاق منا أو بسبب سوء أداء منهم ”.

وتابع المدرب الأرجنتيني: “ أعتقد أن خبراء كثيرين سيعلقوا على هذا الأمر، أعتقد أنه من أجل الفوز على ريال مدريد، يجب أن تقدم أفضل ما لديك، كنا نداً قوياً وقدمنا أفضل شكل، ولهذا فزنا بالمباراة”.