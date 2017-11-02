سيدة أعمال تنتقم من زوجها لانفصاله عنها بطريقة غريبة

لندن(صدى):

على غرار تقليد الأفلام السينمائية ، أنتقمت سيدة أعمال روسية تٌدعى ” كارين سولواي ” ، من زوجها السابق روبرت مكندريك، 57 عامًا ، بطريقة غريبة على غرار تقليد الأفلام السينمائية ، بأستئجار عصابة لتسرق منزله في بريطانيا ، وذلك عقب انفصاله عنها رغم مساعدتها له في عمله بأكثر من مليون جنيه استرليني .

وزعم زوجها السابق- بعد انفصالهما- أنها استعانت بعصابة لتسرق الأموال بمنزله في قرية تشيشاير الراقية في ألديرلي إيدج ببريطانيا.

وأثناء سفره لإفريقيا، تعرضت زوجته الأخرى بريا، وابنته البالغة من العمر 17 عامًا للسرقة من رجال يرتدون ملابس سوداء، أجبروهما على الركوع أرضًا، وتم وضع شريط لاصق على فميهما.

وسرقت العصابة مجوهرات قيمتها 100 ألف جنيه إسترليني، بالإضافة للملابس والأحذية والأدوات الكهربائية وعينات من الصخور القيمة.

وقد عثرت الشرطة على بعض الممتلكات المسروقة في لندن، كما تمكنت من الوصول لمحادثات هاتفية تكشف اتصاله بسولووي.