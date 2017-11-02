زين الدين زيدان بعد خسارة توتنهام: فترة سيئة على ريال مدريد وستمر

نواف السالم(صدى):

وصف المدير الفني لريال مدريد الإسباني، الفرنسي زين الدين زيدان، فريقه بأنه يمر بفترة سيئة.

وقال عقب الخسارة على يد توتنهام هوتسبر الإنجليزي 1-3 في دور المجموعات بدوري الأبطال، أنه لا يشعر بالقلق، ولكنه أقر في الوقت ذاته بأن الفريق يمر بفترة سيئة.

وأكد زيزو خلال المؤتمر الصحافي بعد المباراة: “ لست قلقاً، ولن أكون، تحليلي هو أننا واجهنا خصماً تفوق علينا، هذا ما حدث الليلة وعلينا تقبله، يجب أن نكون صرحاء مع أنفسنا ”.

وتجرع بطل أوروبا خلال آخر عامين خسارته الثانية على التوالي في جميع المسابقات في غضون ثلاثة أيام، بعدما خسر بشكل مفاجئ أمام جيرونا 1-2 الأحد الماضي في الدوري الإسباني.

وقال المدرب الفرنسي: “هذه هي الخسارة الثانية على التوالي ولسنا سعداء، لا يمكننا أن نكون سعداء، نمر بفترة سيئة وعلينا تقبل الأمر، عندما نفوز، يتم تقبل الأمر، ويجب أن نبقي رؤوسنا مرفوعة عند الخسارة، أمامنا مباريات كثيرة من أجل التعويض وهذا ما سنفعله ”.