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بالفيديو.. أمين يتحدث عن سبب غياب دكتورة خلود من السناب

بالفيديو.. أمين يتحدث عن سبب غياب دكتورة خلود من السناب
أماني الغامدي(صدى):

كشف أمين ، عن سبب غياب زوجته الدكتورة خلود عن السناب شات ، وعدم تصويرها مقاطع فيديو أمس ، وذلك عبر مقطع فيديو نشره بتطبيق سناب شات .

وظهر أمين بالفيديو ، وهو يحمل طفلته خلود الصغيرة ، مؤكداً أن غياب زوجته خلود عن السناب ، بسبب مرضها ، قائلاً ” خلود كانت تعبانه اليوم ، بس ما في شئ يخوف ، لهذا لم تقم بالتصوير هذا كل شئ ” .

وتجول أمين في المحلات وبرفقته خلود الصغيرة ، وأستوقفه الشباب والفتيات للتصوير معهما .

يشار إلى أن أمين هو شاب أردني من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي وتزوج من الطبيبة الكويتية خلود، اشتهرت قصتهم بعد دعاية قام بها لفستان زفافها والتي كانت ترتديه برفقة 3 فتيات أخريات.

 


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