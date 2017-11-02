فريق طبي ينهي معاناة مريضة من حصوة في القناة الصفراوية بالمدينة المنورة

طلال الغامدي(صدى):

نجح فريق جراحي متخصص في مستشفى الأنصار بالمدينة المنورة في إنهاء معاناة مريضة جراء اكتشاف حصوات تعذر استئصالها عبر المنظار الفموي .

وكانت المريضة قد راجعت المستشفى وهي تشكو من الآم شديدة في منطقة البطن وعلى الفور أجريت الأشعة والفحوصات الطبية واتضح وجود حصوة بحجم 8 ملم ،في حين قرر الأطباء إجراء عملية الاستئصال للحصوة من القناة الصفراوية الجامعة بالمناظير الجراحية واستئصال المرارة للمريضة جراء اكتشاف مجموعة من الحصوات حيث استغرقت العملية 90 دقيقة وتمت بنجاح ولله الحمد وتتمتع المريضة الآن بصحة جيدة .

يذكر أن مستشفى الأنصار سعته السريرية 100 سرير ويشهد تزايداً مستمراً في أعداد المراجعين نظراً لموقعه بالقرب من المسجد النبوي الشريف حيث رصدت إحصائيات العام 1438هـ تنويم 4576 مريضا وعلى صعيد العيادات الخارجية تم استقبال وخدمة 55537 مريضا وبلغ مراجعي طوارئ المستشفى 410913 حالة فيما بلغ عدد مراجعي أقسام الأشعة بالمستشفى خلال نفس الفترة 90689 مراجعا وقدم مختبر المستشفى خدماته لـ 839965 مراجعا ، فيما أجريت بالمستشفى 266 عملية صغرى و 539 عملية كبرى كما تم إجراء 504 عملية بقسم جراحات اليوم الواحد.