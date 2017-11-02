بدء العمل بالتوقيت الشتوي في مدارس المدينة المنورة الأحد المقبل

نايف السالم(صدى):

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة, بدء تطبيق العمل بالتوقيت الشتوي في جميع المدارس بالمنطقة الأحد المقبل .

وبيّنت إدارة التعليم في تعميم أصدرته اليوم, أن الاصطفاف الصباحي لمدارس البنين سيبدأ عند الساعة 7:30 والحصة الأولى 7:45م، فيما سيكون الانصراف عند الساعة 2:15 ظهراً، عدا يوم الخميس، إذ سيكون الانصراف عند الساعة 1:30 ظهراً ، وذلك بعد إضافة حصة النشاط .

وسيبدأ الاصطفاف الصباحي لمدارس البنات عند الساعة 7:15 وتبدأ الحصة الأولى 7:30، والانصراف عند الساعة الثانية ظهراً، عدا يوم الخميس عند الساعة 1:15 ظهراً، وذلك بعد إضافة حصة النشاط .

وأشارت الإدارة إلى أن بداية الدوام الصباحي في المدارس المشتركة في مبنى واحد وعلى فترتين، سيكون وفقاً لما أشير إليه أعلاه ـ فيما سيكون الدوام للمدرسة المشاركة في الفترة الثانية بالتنسيق بين المدرستين لتحديد بداية ونهاية دوام كل مدرسة مع إشعار مكتب التعليم الذي تتبع له المدارس بالتوقيت الزمني لاعتماده .