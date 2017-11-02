المدارس الأهلية والأجنبية تلجأ لأساليب غير نظامية لاستقالة المعلمات

طلال الغامدي(صدى):

كشفت مصادر مسؤولة بوزارة التعليم، إن بعض المدارس الأهلية والأجنبية تلجأ إلى أساليب غير نظامية لاستقالة المعلمات اللواتي استنفدن مدة دعم صندوق الموارد البشرية لرواتبهن طيلة 5 سنوات و استبدالهن بحديثات التعيين لتستفيد مجددا من دعم الصندوق وعدم التعرض لعقوبات وزارة التعليم .

وأوضحت المصادر أن ذلك الأمر يتضمن بعض الأساليب مثل تحميل المعلمة أعباء وظيفية تزيد على طاقتها لتفشل فيها وتتم محاسبتها، أو التقليل من جهدها والانتقاص من كفاءتها وإهانتها لتشعر بالإحباط، كذلك التشدد عند طلب استئذان أو أخذ إجازة مرضية ومحاسبتها والخصم من راتبها والتهديد بالفصل حال الإعتراض على الإجراءات التعسفية لإجبارهن على الاستقالة .