بالصور.. صفحات من الكتاب الإباحي تثير ضجة على مواقع التواصل

نايف السالم(صدى):

تفاعل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مع سحب مكتبة جرير لرواية الكاتبة السعودية بدرية البشر ” زائرات الخميس ” والتي حملت عبارات لا تليق بالمجتمع السعودي المحافظ، بعد شكوى قدمها مواطن للمكتبة.

وطالب العديد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عبر وسم تم تدشينه بعنوان (#سحبكتاببدريه_الاباحي) والذي احتل الترند في المملكة عبر ” تويتر “، بمنع هذه الرواية من الأسواق المحلية؛ لما احتوته من عبارات وصفت بالإباحية وقصص جنسية مثيرة.

وعبر المشاركين في الهاشتاق عن استنكارهم من مضمون الرواية وإجازتها ووضعها في قسم الأطفال بالمكتبات، ناشرين صور لصفحات من الرواية وبها عبارات مبتذلة وخادشة للحياء، خارجة عن القيم الأخلاقية، وسط مطالبات بمحاسبة المتورطين في السماح بنشر وبيع مثل هذه الكتب في المملكة.

واستعرض المغردين عقوبات إنشاء المواد الإباحية أو نشرها وترويجها، والتي صنفت بحسب النظام على أنها جريمة معلوماتية تعرض مرتكبها للسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات أو غرامة تصل إلى ثلاثة ملايين ريال.

يذكر أن الكتاب تم سحبه من مكتبة جرير بعد تغريدة مواطن عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر “، تساءل فيها عن كيفية السماح لرواية الكاتبة بدرية البشر “زائرات الخميس” أن تباع في قسم كتب الأطفال، وهي بهذا المحتوى غير اللائق، وقامت المكتبة بسحب الرواية.