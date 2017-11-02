بالصور.. صفحات من الكتاب الإباحي تثير ضجة على مواقع التواصل
تفاعل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مع سحب مكتبة جرير لرواية الكاتبة السعودية بدرية البشر ” زائرات الخميس ” والتي حملت عبارات لا تليق بالمجتمع السعودي المحافظ، بعد شكوى قدمها مواطن للمكتبة.
وطالب العديد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عبر وسم تم تدشينه بعنوان (#سحبكتاببدريه_الاباحي) والذي احتل الترند في المملكة عبر ” تويتر “، بمنع هذه الرواية من الأسواق المحلية؛ لما احتوته من عبارات وصفت بالإباحية وقصص جنسية مثيرة.
وعبر المشاركين في الهاشتاق عن استنكارهم من مضمون الرواية وإجازتها ووضعها في قسم الأطفال بالمكتبات، ناشرين صور لصفحات من الرواية وبها عبارات مبتذلة وخادشة للحياء، خارجة عن القيم الأخلاقية، وسط مطالبات بمحاسبة المتورطين في السماح بنشر وبيع مثل هذه الكتب في المملكة.
واستعرض المغردين عقوبات إنشاء المواد الإباحية أو نشرها وترويجها، والتي صنفت بحسب النظام على أنها جريمة معلوماتية تعرض مرتكبها للسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات أو غرامة تصل إلى ثلاثة ملايين ريال.
يذكر أن الكتاب تم سحبه من مكتبة جرير بعد تغريدة مواطن عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر “، تساءل فيها عن كيفية السماح لرواية الكاتبة بدرية البشر “زائرات الخميس” أن تباع في قسم كتب الأطفال، وهي بهذا المحتوى غير اللائق، وقامت المكتبة بسحب الرواية.
💄ام محمد👍🏻💄[ عدد التعليقات: 5950 ] نشر منذ 52 دقيقة
اصلاً معروفة هذي بقلة أدبها واباحيتها وش الجديد يعني
حسن عبيد مرسي[ عدد التعليقات: 282 ] نشر منذ 51 دقيقة
من المفروض الايعدي هذا الكتاب بمرور الكرام يجب المحاسبة ولا عالواسطة لها دور ولا اذا كان مواطن فقران جلتوة
مؤدب[ عدد التعليقات: 43 ] نشر منذ 48 دقيقة
عادي
حسام الجهني[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 34 دقيقة
حسبي الله ونعم الوكيل …. يجب توقع أقصى درجات العقوبة على الكاتبة وأيضاً على المكتبة
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 1488 ] نشر منذ 28 دقيقة
ضاع الحياء يابنات حواء
حسام الجهني[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 26 دقيقة
ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا
محمد[ عدد التعليقات: 2155 ] نشر منذ 12 دقيقة
فاقده حنان وحقدها بموضوع الشخير في زوجها ناصر القصبي الذي لا يعرف كيف تزوجها