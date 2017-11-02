هيفاء حسين تنتقد من يقلدون رقصة عيوش

أماني الغامدي(صدى):

نشرت الفنانة البحرينية هيفاء حسين ، مقطع فيديو عبر انستجرام ، تنتقد به من قلد رقصة ” ويه ويه ” للفتاة السعودية الشهيرة ” عيوش ” .

وقالت هيفاء في مقطع الفيديو ، أنا لم انتقد الفتاة ، فما سوته كان طبيعي وخفة دم ، واخوها لم يرتكب اي غلط انه صورها ونشر الفيديو ، لكن انتقد كل يالي قلدوا الرقصة ، فأنا اشوف رجال كبار يقلدون الرقصة ، فتيات منقبات وايضا يرقصون ويقلدون رقصتها ، في تقليد أعمى لرقصة الفتاة ” عيوش ” ، وأنا أشوف هذا عيب وغلط ومدام أنتم تشوفونه صح معناتها الدنيا ماشيه بالمقلوب .