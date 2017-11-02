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هيفاء حسين تنتقد من يقلدون رقصة عيوش

هيفاء حسين تنتقد من يقلدون رقصة عيوش
أماني الغامدي(صدى):

نشرت الفنانة البحرينية هيفاء حسين ، مقطع فيديو عبر انستجرام ، تنتقد به من قلد رقصة ” ويه ويه ” للفتاة السعودية الشهيرة ” عيوش ” .

وقالت هيفاء في مقطع الفيديو ، أنا لم انتقد الفتاة ، فما سوته كان طبيعي وخفة دم ، واخوها لم يرتكب اي غلط انه صورها ونشر الفيديو ، لكن انتقد كل يالي قلدوا الرقصة ، فأنا اشوف رجال كبار يقلدون الرقصة ، فتيات منقبات وايضا يرقصون ويقلدون رقصتها ، في تقليد أعمى لرقصة الفتاة ” عيوش ” ، وأنا أشوف هذا عيب وغلط ومدام أنتم تشوفونه صح معناتها الدنيا ماشيه بالمقلوب .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 10 دقائق

هيفاء وصلت ويه ويه💃

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