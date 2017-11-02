مشوح الحوشان يشكر القيادة لترقيته للمرتبة الخامسة عشرة وكيلًا لوزارة العمل

سعيد العجل(صدى):

رفع مشوح بن عبد الرحمن الحوشان وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتنمية الاجتماعية، شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -يحفظه الله، ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله، على الثقة السامية الكريمة بمناسبة ترقيته للمرتبة الخامسة عشرة بالوزارة.

كما قدّم الحوشان شكره وتقديره لمعالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص على ثقته.