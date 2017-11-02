مشوح الحوشان يشكر القيادة لترقيته للمرتبة الخامسة عشرة وكيلًا لوزارة العمل
رفع مشوح بن عبد الرحمن الحوشان وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتنمية الاجتماعية، شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -يحفظه الله، ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله، على الثقة السامية الكريمة بمناسبة ترقيته للمرتبة الخامسة عشرة بالوزارة.
كما قدّم الحوشان شكره وتقديره لمعالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص على ثقته.
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