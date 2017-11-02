” شرطة الجوف ” تكشف حقيقة المضاربة أمام مستشفى الصحة النفسية بالقريات

سهو الهشال(صدى):

أوضحت شرطة منطقة الجوف حقيقة مقطع الفيديو المتداول حول وقوع مضاربة أمام مستشفى الصحة النفسية بمحافظة القريات صباح أمس (الأربعاء)، مشيرة إلى أنها حادث مروري وليست مضاربة وأنه تم إطلاق سراح أطراف الواقعة بكفالة حضورية.

وأكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الجوف المقدم يزيد النومس، أن شخصاً من الجنسية المصرية تعرض لحادث دهس أمام المستشفى وجرى مباشرة الحادث من قبل مرور المحافظة، مضيفاً أنه حدث خلاف بسيط ومشادة كلامية وأحيل أطرافها لمخفر الفيصلية الذي أحالهم للنيابة العامة.